شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: هدفنا المشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أنه كان يرغب فى الفوز على النادى الأهلي وحصد الثلاث نقاط عقب إهدار العديد من الأهداف.

وأوضح أشرف نصار، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتمنى المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل أو البطولة العربية.

وعلق رئيس نادى البنك الأهلى على أنباء رحيل خالد جلال لتدريب منتخب مصر قائلا: "كلام سابق لأوانه ولن نتأخر عن المنتخبات الوطنية"، موضحا أنه فى حال وجود تفاوض سوف نوافق فورا، وهذا الأمر وطنى و لا يمكن المناقشة فى هذا الأمر.

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.

بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.