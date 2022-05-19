شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال: الدوري مش مفهوم.. وكنا أفضل من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد هلال، نجم النادي البنك الأهلي، أن فريقه كان الأخطر والأفضل من الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقيت وانتهت على وقع التعادل السلبي، موضحا أن فريقه كان يستهدف النقاط الثلاثة.

وقال هلال في تصريحات لمراسل قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي فريق كبير لكننا ندخل كل مباراة بهدف الفوز بها، هناك عمل فني كبير نقوم به في التدريبات، نعرف أن الدوري غير مفهوم بمعنى أن النتائج كلها غير متوقعة".

وواصل هلال: "احترمنا الأهلي وكان الأخطر والأفضل، الفريقان لاحت لهما فرص كبيرة للتسجيل، لكن فرص البنك الأهلي كانت الأقرب".

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.

بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.