رسمياً.. اوباميانج يعتزل اللعب دولياً مع منتخب الجابون

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم، الأربعاء، تفاصيل اعتزال نجمه الدولي بيير ايميريك أوباميانج، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، اللعب دولياً .

يأتي هذا قبل أيام قليلة من انطلاق تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في فترة التوقف الدولي المقبلة بالتزامن مع شهر يونيو.

وأصدر الاتحاد الجابوني بياناً رسمياً نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه إن أوباميانج قرر أن يعتزل اللعب الدولي مع منتخب الجابون، مكتفيًا بما حققه في السنوات الماضية على مدار مسيرته الدولية.

وأضاف البيان أن أوباميانج لن يرتدي قميص منتخب الفهود من جديد، ولن يتم استدعائه للمشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام مع نهاية الشهر الجاري حسب هذا القرار.

يشار إلى أن بيير ايميريك أوباميانج لم يستطع المشاركة مع المنتخب الجابوني في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بالرغم من استدعائه إلا أن وجود مشاكل في عضلة القلب والجهاز التنفسي على إثر مضاعفات فيروس كورونا منعه من المشاركة.

جدير بالذكر ان قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، أسفرت عن وقوع منتخب الجابون في المجموعة التاسعة.

وضمت المجموعة منتخب السودان كل منتخب الكونغو الديمقراطية، الجابون، إضافة إلى منتخب موريتانيا.

وفيما يلي مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023:-

المجموعة الأولى: نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، ساو تومي.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، توجو، إي سواتيني.

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، ناميبيا، بوروندي.

المجموعة الرابعة: مصر، غينيا، مالاوي، إثيوبيا.

المجموعة الخامسة: غانا، مدغشقر، أنجولا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة السادسة: الجزائر، أوغندا، النيجر، تنزانيا.

المجموعة السابعة: مالي، الكونغو، جامبيا، جنوب السودان.

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار، زامبيا، جزر القمر، ليسوتو.

المجموعة التاسعة: الكونغو الديمقراطية، الجابون، موريتانيا، السودان.

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الاستوائية، ليبيا، بوتسوانا.

المجموعة الحادية عشر: المغرب، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ليبريا.

المجموعة الثانية عشر: السنغال، بنين، موزمبيق، رواندا.