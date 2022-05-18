مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي.. موسيماني يراهن على وحيد بدلا من معلول.. وعودة شريف وأفشة

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد تشكيل النادي ضد البنك الأهلي بعض التغييرات قبل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة لكنه خاض14 مباراة فقط، فيما يحتل البنك المركز الثامن برصيد 24 نقطة جمعهم من 17 مباراة.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في الوسط وبيرسي تاو وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى، ومحمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، إسحاق يعقوبو، في الدفاع، أسامة إبراهيم، احمد سعيد، محمود سيد في الوسط، ومحمد هلال، كريم بامبو، ناصر منسي في الهجوم.

وحيد بدلا من معول



قدم على معلول مباريات كبيرة في الفترة الأخيرة لكنه كان يحتاج للراحة من الإرهاق والاجهاد، فدفع المدرب بالظهير البديل محمود وحيد ليحل محل اللاعب التونسي الذى يعتبر من الأعمدة الأساسية لفريق الأهلي.

ربيعة رهان الوسط

اضطر موسيماني للرهان على رامي ربيعة في الوسط بسبب الغيابات التي ضربت الفريق حيث يفقد الأهلي في مواجهة البنك خدمات كل من ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، ولويس ميكيسوني للإصابة، فيما تم استبعاد محمود متولي، محمد محمود، وحسام حسن.

ثنائية أفشة وعبد القادر



عاد محمد شريف للتشكيل الأساسي مرة أخرى بعد فترة وعدد من المباريات كان يحل بها اللاعب بديلا مثل مباراتي وفاق سطيف، لكنه أجبر موسيماني على عودته مرة أخرى للتشكيل الأساسي حيث شهدت أخر مباراتين شارك بهمات تسجيل اللاعب لهدفين في أقل من 20 دقيقة.