5 تغييرات في التشكيل الأساسي للأهلي أمام البنك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي 5 تغييرات على التشكيل الأساسي، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع

رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في الوسط

بيرسي تاو وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

يرغب المارد الأحمر في العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد التعادل 1-1 في آخر مبارياته بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ33 نقطة بجدول ترتيب الدوري، من 14 مباراة، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق 8 نقاط، علما بأن الأبيض خاض 19 لقاء، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ثلاثي خط الوسط بالإضافة إلى ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب معاناتهم من الإصابة.