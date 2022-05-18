شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. ضغط أهلاوى ودفاع من البنك الأهلى ( 0/0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى والبنك الأهلى بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض ، وضغط الأهلى بقوة من الدقيقة الأولى وفى الدقيقة 8 تسديدة من محمود وحيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح

وفى الدقيقة التاسعة تسنح فرصة حقيقية للمارد الأحمر عندما مر بيرسى تاو ومرر الكرة لأفشة على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد كرة قوية خارج المرمى .

وفى الدقيقة 11 يتسلم محمد شريف كرة من داخل المنطقة يسددها قوية خارج المرمى

تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع : محمود وحيد - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد هاني في الدفاع،

خط الوسط : رامي ربيعة - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم بيرسي تاو - محمد شريف

تشكيل البنك الأهلى

تشكيل البنك الاهلى :-

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو

الهجوم: ناصر منسي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة لكنه خاض14 مباراة فقط ، فيما يحتل البنك المركز الثامن برصيد 24 نقطة جمعهم من 17 مباراة.