شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر صرف مكافأة الفوز على إيسترن بالدورى للفريق بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة صرف مكافأة الفوز على فريق إيسترن كومبانى بمسابقة الدورى الممتاز، لجميع اللاعبين دون أستثناء اللاعبين الناشئين وذلك لتحفيزهم عقب التألق فى التدريبات الأخيرة.

ويعمل مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة حاليا على الوقوف على مستوى جميع اللاعبين وتقييمهم قبل نهاية الموسم لمعرفة أحتياجات الفريق من صفقات بالموسم المقبل.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 24 مايو الجارى والمقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات وخسر في مثلهم وتعادل في 9 مباريات.