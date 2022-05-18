شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواصل استعداداته لمواجهة سموحة فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق إيسترن كومبانى، تدريباته الجماعية بقوة وإصرار لتعديل مسار الفريق من جديد خلال مباريات الفريق القادمة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقبل انطلاق المران حرص علاء عبدالعال المدير الفني، على الاجتماع بلاعبى الفريق للتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط فى النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط.

وشهد المران فقرة بدنية قوية وأخرى تكتيكية استعداداً لمواجهة سموحة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بستاد بتروسبورت.

وحقق نادى إيسترن كومبانى الفوز على نادى الفيوم بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الثلاثاء، لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة المحلة، ومنح بعض الناشئين الفرصة الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.