شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب : قلعة زعيم الثغر "تهتز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا يحدث في الاتحاد السكندرى أحد قلاع الكرة المصرية ، فريقه الكروى مهزوز ويقدم عروض هزيلة لا تناسب إمكانيات لاعبيه ولا الإمكانيات المتوفرة للفريق سواء المالية اوالبشرية واقترب من دخول دوامة الهبوط بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى.

سيد البلد خسر من فيوتشر الصاعد للاضواء هذا الموسم برباعية مقابل ثلاثة اهداف ، وقبلها تلقى هزيمة مثيرة في ديربى الإسكندرية أمام سموحة بخماسية مقابل هدفين ، أي دخل مرمى الاتحاد السكندرى 9 أهداف في مباراتين فقط مما يعنى ان خط الوسط والدفاع بهما مشكلة كبيرة تثير العجب خاصة وان المدير الفني للفريق هو عماد النحاس أحد نجوم الكرة المصرية في خط الدفاع ، وهو الاخر لغز كبير لانه مدرب كفء ولكنه في الاتحاد لم يقدم أي شيء يذكر لان الفريق من سيئ إلى أسوأ والأمور لا تبشر باى تحسن أي أمل في تصحيح الأوضاع مستقبلا.

لا خلاف ان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى يبذل مجهود كبير لوضع فريقه الكروى في مكانة تليق به وكان يخطط لدخول المربع الذهبى للدورى ويطمح في المنافسة على البطولات ، ولكن الأجواء الحالية والمؤشرات الواضحة ان زعيم الثغر في دوامة كبيرة تحتاج وقفة حاسمة وجادة مع الجهاز الفني واللاعبين يكون فيها قرارات تعيد الأمور إلى نصابها لان جمهور سيد البلد يرفض حالة الانهيار التي يعيشها الفريق ويجب التحرك سريعا حتى لا يعود الأخضر لذكريات زمان وتحديد في عام 2011 عندما هبط رسميا للقسم الثانى مع المقاولون وسموحة وتم الغاء الهبوط بقرار أنقذهم من الدخول في ظلام القسم الثانى