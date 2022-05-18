شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام الواعدين تحت إشراف فيفا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الأربعاء معسكر الحكام الواعدين الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأشاد المحاضرون بمستوي الحكام المشاركين في المعسكر والتنظيم الجيد حيث توفرت كل الإمكانيات المادية والتنظيمية لإنجاح هذا الحدث الهام.

وأكد المحاضرون أن هؤلاء الحكام سيكونوا نواة لجيل جديد من التحكيم المصري ليس على المستوي المحلي فقط ولكن على المستوي القاري والعالمي أيضا.

اعتذر اتحاد الكرة، للجنة الأولمبية المصرية، عن المشاركة بالمنتخب الأولمبى لكرة القدم فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر، نظراً لعدم جاهزية المنتخب حتى الآن وعدم التعاقد مع جهاز فنى لهذا المنتخب.

وتعقد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب اجتماع مجلس إدارة غداً الخميس، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط .

وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية طلباً من 19 اتحادا رياضيا فى مصر، للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر.