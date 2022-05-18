الدكتور أشرف صبحى يبحث مع وزير الشباب والرياضة الغانى تعزيز أطر التعاون المشترك

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف صبحى يبحث مع وزير الشباب والرياضة الغانى تعزيز أطر التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة الغاني، لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر وغانا بالمجال الشبابى والرياضي.
تناول اللقاء أطر التعاون الثنائى بين مصر وغانا فى على صعيدى الشباب والرياضة، وكيفية الاستفادة من خبرات جمهورية مصر العربية فى مجال الإدارة الرياضية، وكيفية إدارة الاستادات الرياضية، وكذلك مناقشة دور مصر فى مساندة جهود غانا فى التنمية من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة، كما تناول اللقاء الحديث عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وما تتضمنه من بنية رياضية متميزة.
أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى المكانة الخاصة التى تتمتع بها دولة غانا لدى الشعب المصري، وحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا على كافة المستويات، والتى تمثل نموذجًا للبناء والتعاون بين الدول الأفريقية لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد فى أفريقيا.
أشار "صبحي" إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على زيادة التبادل الشبابى بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية الوطيدة، وبلورة مجالات تعزيز التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون فى المجالين الشبابى والرياضة، بما يخدم مستقبل الشباب والرياضة بالبلدين.
ومن جانبه، قدم مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة الغانى الشكر لوزير الشباب والرياضة على ترحيبه بالتعاون بين البلدين، مؤكدا على دور مصر الرياضى داخل القارة الافريقية فى شتى المجالات، وهو ما يمثل دورا محورياً لخدمة شعوب القارة.
حضر اللقاء رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية.
أشرف صبحى ونظيره الغانى
أشرف صبحي ووزير الرياضة الغانى
وزير الرياضة يستقبل مصطفى يونس وزير الرياضة الغانى
وزير الرياضة يستقبل نظيره الغانى