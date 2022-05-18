الدكتور أشرف صبحى يبحث مع وزير الشباب والرياضة الغانى تعزيز أطر التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة الغاني، لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر وغانا بالمجال الشبابى والرياضي.

تناول اللقاء أطر التعاون الثنائى بين مصر وغانا فى على صعيدى الشباب والرياضة، وكيفية الاستفادة من خبرات جمهورية مصر العربية فى مجال الإدارة الرياضية، وكيفية إدارة الاستادات الرياضية، وكذلك مناقشة دور مصر فى مساندة جهود غانا فى التنمية من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة، كما تناول اللقاء الحديث عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وما تتضمنه من بنية رياضية متميزة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى المكانة الخاصة التى تتمتع بها دولة غانا لدى الشعب المصري، وحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا على كافة المستويات، والتى تمثل نموذجًا للبناء والتعاون بين الدول الأفريقية لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد فى أفريقيا.

أشار "صبحي" إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على زيادة التبادل الشبابى بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية الوطيدة، وبلورة مجالات تعزيز التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون فى المجالين الشبابى والرياضة، بما يخدم مستقبل الشباب والرياضة بالبلدين.

ومن جانبه، قدم مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة الغانى الشكر لوزير الشباب والرياضة على ترحيبه بالتعاون بين البلدين، مؤكدا على دور مصر الرياضى داخل القارة الافريقية فى شتى المجالات، وهو ما يمثل دورا محورياً لخدمة شعوب القارة.

حضر اللقاء رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية.