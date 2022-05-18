شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر الجمعة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة معسكر مغلق للفريق يوم الجمعة المقبل بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادي، تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري المصري.

حيث يرغب الجمل فى إقامة المعسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعه من أجل تركيز اللاعبين والابتعاد عن أي مؤشرات خارجية بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بمسابقة الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق البنك الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر ان الإسماعيلي نجح فى الفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا خلال آخر مباراتين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة.