شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلي يخوض تدريبات بدنية مكثفة استعدادًا لنهائى كأس الكؤوس الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، تكثيف التدريبات البدنية للاعبي الفريق، اليوم الأربعاء؛ استعدادا لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في النيجر.



كما قرر جوردو رفع الحمل البدني خلال التدريب الأساسي لفريق رجال يد الأهلي اليوم الأربعاء؛ لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس الكؤوس المقرر لها غدا الخميس.



ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» فريق الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية غدا الخميس على صالة الجنرال سيني كونتشي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحسم «رجال يد الأهلي» التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23، وفي ربع النهائي فاز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.