شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعقد اول اجتماع رسمى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اول اجتماع رسمى داخل مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية؛ بحضور عدد من قيادات الوزارة، فى إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل، والعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الانتقال للحى الحكومى والعمل من خلال المقرات الجديدة، بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم وتأكيداً على أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو مستقبل مشرق رغم كل ما يواجهها من تحديات، وبداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور، ويمثل نقلة حضارية للبلاد فى ضوء الجمهورية الجديدة التى دشنها فخامة رئيس الجمهورية.

تناول الاجتماع مناقشة ملف المنشآت بمحافظات الجمهورية ومنها محافظة البحر الاحمر، وأهم التحديات بالمنشآت الشبابية والرياضة والتى تعوق تلك المنشآت لاداء عملها بصورة لائقة، وكذا مناقشة الموقف التشغيلى للمدينة الشبابية بالغردقة وشرم الشيخ، ومناقشة الأعمال التى تنفذها شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية.

حضر الاجتماع اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، الدكتور محمد الكردى مساعد الوزير لشئون البطولة، مجدى رشدى رئيس الادارة المركزية للخدمات المساعدة، الدكتورة ياسمين عراقى رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة، محمد عبد النبى رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، عادل الاشمونى مدير عام الشئون الادارية، المهندس يوسف مرزوق المدير التنفيذى لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية.