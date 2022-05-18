شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف للاعبى الزمالك استعدادا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي تطبيق برنامج تأهيل بدني ونفسي مكثف للاعبي الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 28 مايو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

ويرغب فيريرا في إعادة تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا بعد تلقي الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي وطلائع الجيش ، وهو ما أدي إلي تأزم موقف الفريق في الحفاظ علي لقب الدورى هذا الموسم، بخلاف بعض الأزمات التي يعاني منها اللاعبون والفريق علي مستوي عام.

من ناحية أخرى تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، لاستبعاد عدد من اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تدهور مستوى بعض اللاعبين مما ادي لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا في اراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفي مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد ، علي ان يتم الاعتماد علي المميزين من الناشئين في بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.

في سياق مختلف عنف البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، حيث أكد فيريرا للاعبيه انهم كانوا دون المستوى وظهروا في الملعب بأسوأ مستوى لهم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان فيريرا سيطرت عليه حالة من الغضب عقب الخسارة، بسبب ظهور اللاعبين بمستوى سئ للمباراة الثانية علي التوالي، مشددا علي ان البرتغالي سيعقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الفترة الحالية لمحاولة إعادة تهيئتهم نفسيا خاصة ان الفترة المتبقية من عمر الدورى لا تقبل خسارة نقاط أخرى.