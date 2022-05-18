شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. الشاذلى صاحب الرقم القياسى في إحراز الأهداف بموسم واحد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسن الشاذلى مهاجم الترسانة والمنتخب الوطنى الأسبق صاحب الرقم القياسى في إحراز أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد برصيد 34 هدفا بموسم 1974 – 1975 .

وحقق الشاذلى رقما قياسيا خاص به حيث أحرز لقب هداف الدورى لمدة 4 مواسم وهو ما يحققه لاعب أخر بالدورى حتى الآن ، بالإضافة لتحقيق لقب الدورى مع الشواكيش عام 1963 .

لعب حسن الشاذلى مع المنتخب الوطنى وسجل 6 أهداف في كأس الأمم الأفريقية عام 1963.

وينافس حاليا الترسانة بدورى القسم الثانى ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى ويستعد حاليا لتدعيم صفوفه من اجل المنافسة على الصعود مرة أخرى في الموسم المقبل