شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وتحدث المدير الفني حول الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري التى أقيمت بالأمس ، وطلب من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة المقبلة وتلافي الأخطاء التي وقعوا فيها.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء أسوان المقبل في كأس مصر.

في الوقت نفسه أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش أمس تدريبات استشفائية خلال مران اليوم ، وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعبين الأساسيين بخوض تدريبات تأهيلية واستشفائية خوفا من تعرضهم للاجهاد قبل المباراة المقبلة في الكأس.