شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وكريم بامبو يقودان هجوم البنك أمام الأهلي في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن تشكيلة مباراة الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو

الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

احمد صبحى - أمير مدحت - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد لعبة - موسى دياوارا - أسامة فيصل - محمد حامد - محمد بسيوني

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا.