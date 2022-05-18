شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: فريق البنك متزن وهلال وناصر منسى أخطر عناصره أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طه إسماعيل محلل قناة "أون تايم سبورتس" إن فريق البنك الأهلى يلعب بشكل متزن على مستوى الخطوط الثلاثة موضحا أن خالد جلال المدير الفني للفريق يملك عناصر قوية يمكنه الاستفادة منها أمام الأهلى.

وتحدث إسماعيل خلال تحليله مباراة الأهلى والبنك الأهلى على قناة "أون تايم سبورتس" عن العناصر المميزة في فريق البنك الأهلى قائلا:" محمد هلال لاعب جيد جدا ويمر بحالة رائعة ويسجل من أنصاف الفرثص وكذلك ناصر منسي".

أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن تشكيلة الفريق لمواجهة الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو

الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

احمد صبحى - أمير مدحت - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد لعبة - موسى دياوارا - أسامة فيصل - محمد حامد - محمد بسيوني

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا.