انطلاق اجتماع وزراء الرياضة الأفارقة أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى يعرض تحليل عينات الدم للاعبين الدوليين لبعض الدول الإفريقية بالمعمل المصرى للكشف عن المنشطات والخاصة بجواز السفر البيولوجى

فى ضوء فعاليات اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات المكتب التنفيذى التى تستضيفهم مصر، أقيم صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع وزراء الشباب والرياضة الأفارقة أعضاء مجلس إدارة "الوادا" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

استعرض الاجتماع جهود الدول الإفريقية بشكل عام فى مجال مكافحة المنشطات فى المجال الرياضى، ودور المؤسسات الوطنية الإفريقية فيما يتعلق بتوعية الرياضيين بالمعرفة والثقافة بخطورة المنشطات وتأثيراتها السلبية وخطورتها على الجوانب الصحية والنفسية للرياضيين.

عرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إمكانية القيام بتحليل عينات الدم للاعبين الدوليين لبعض الدول الإفريقية بالمعمل المصرى للكشف عن المنشطات، والحاصل على موافقة على تحليل الدم الخاصة بجواز السفر البيولوجى.

أكد الوزير على نهج الدولة المصرية فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ومنها ما يتعلق بمجال الرياضة، وكذا التنسيق مع الأشقاء الأفارقة فيما يخص مكافحة المنشطات رياضياً، وتنفيذ استراتيجية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

من جانبهم، أثنى وزراء الشباب والرياضة الأفارقة أعضاء "الوادا" على الدور المحورى الذى تلعبه مصر على صعيد مجال مكافحة المنشطات حيث تعد فى مقدمة الدول فى مجال مكافحة المنشطات على مستوى القارة الإفريقية، مشيدين بالجهد الملموس لوزير الشباب والرياضة المصرى ومقترحاته التى قدمها فى اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة الماضية، مُرحبين بمقترح تحليل عينات الدم للاعبين لبعض الدول الإفريقية بالمعمل المصرى للكشف عن المنشطات، والخاصة بجواز السفر البيولوجى.