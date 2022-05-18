شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعاين أرضية ملعب الجبل الأخضر قبل انطلاق مباراة البنك الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، قبل انطلاق مباراة فريقه ضد نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى للنادي الأهلي على تويتر، صور تظهر موسيماني وجهازه وهم يعاينون أرضية الملعب، أتبعها بتعليق: "الجهاز الفني لفريقنا يعاين ارض الملعب قبل انطلاق المباراة".

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد البنك الأهلي باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في الوسط وبيرسي تاو وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

ويلتقي الأهلي في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، مع البنك الأهلي باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.















