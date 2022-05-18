شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتح مزاد إيبوكا بـ 3 ملايين دولار بعد اهتمامات القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الأداء والمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسئول بالنادى البترولى أن المسئولين حددوا 3 ملايين دولار كقيمة مبدئية للتخلى عن خدمات اللاعب، خاصة وأن اللاعب نجح في التفوق على العديد من اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدورى المصري خصوصا بصفوف القطبين.

وأكد ذات المصدر أن عقد النيجيري إيبوكا سار مع الفريق البترولى ولن يكون بإمكانه الرحيل إلا بموافقة مسئولي النادى البترولى، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق البترولى وأبلغهم بعدم رحيله إلا عن طريق موافقتهم.

وبات النيجيري حون "إيبوكا"، هدفاً للزمالك والأهلى في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما خطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى المصرى بفضل مهاراته الفنية العالية، وقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

وشارك إيبوكا مع الفريق البترولى بـ18 مباراة في الدورى العام نجح في تسجيل 9 أهداف بينما صنع هدين بمعدل دقائق 1562 لتلفت أرقام القاطرة النيجيرية أنظار مسئولي الأهلى والزمالك ويكثفوا من محاولاتهم لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم المقابل المادى البسيط الذى يتقاضاه أيبوكا من النادى البترولى والبالغ 120 ألف دولار، بما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري، إلا أنه استطاع وضع بصماته في الدورى المصرى لنال إشادة المحللين.