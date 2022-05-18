شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: يجب على الأهلى الفوز أمام البنك ليبتعد بالفارق عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد عماد متعب مهاجم الأهلى السابق على لاعبى المارد الأحمر بضرورة الفوز على البنك الأهلى في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة 19 مسابقة الدورى العام.

قال متعب خلال تحليله مباراة الأهلى والبنك الأهلى على قناة "أون تايم سبورتس" إن الأهلى يجب عليه حصد الثلاث النقاط أمام البنك الأهلى حتى يبتعد بفارق النقاط عن الزمالك وبيراميدز بعد أن يخوض كل مؤجلاته.

أضاف متعب:" يجب على اللاعبين استغلال أنصاف الفرص ومعالجة ظاهرة إهدارها كما كان يحدث في المباريات الماضية واللاعبون مطالبون بالضغط العالى على دفاعات البنك والاستحواذ على الكرة طوال أوقات المباراة".

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد البنك الأهلي باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في الوسط وبيرسي تاو وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن تشكيلة الفريق لمواجهة الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو

الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

احمد صبحى - أمير مدحت - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد لعبة - موسى دياوارا - أسامة فيصل - محمد حامد - محمد بسيوني

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا.