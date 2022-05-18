شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفتقد جهود فهمى أمام سيراميكا بسبب تراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود فهمي مهاجم المقاصة عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد سيراميكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وحصل محمود فهمي على الإنذار الثالث في مباراة فريقه بالمس ضد الجونة والتي فاز فيها فريقها بهدف نظيف.

ونجح فريق مصر المقاصة في الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي جمعت الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح مصر المقاصة في تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلي النقطة 13 فى المركز السابع عشر والقبل الأخير جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

واستمر الجونة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة ، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.