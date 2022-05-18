شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الأهلى والبنك قبل صدام الليلة .. التأسيس والقيمة التسويقية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره البنك الأهلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز الممتاز في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بتأهله للمباراة النهائية لدوري الاأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى في النهائي المرتقب.

التأسيس

تأسس النادي الأهلي عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 فيما تأسس البنك الأهلى فى أغسطس 1951 بينما يشارك البنك الأهلى في الدوري للمرة الثانية في تاريخه.

الألقاب

توج النادي الأهلي بدرع الدوري 42 مرة بينما أفضل انجازات البنك فى الدوري حصد المركز الخامس عشر بأول موسم.

القيمة التسويقية

تساوى القيمة التسويقية للنادى الأهلى 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للبنك الاهلى 5.93 مليون يورو.

الأرقام فى الدوري الموسم الحالي

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.