شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. شاهد محمد شريف يمنح الأهلى الفوز على البنك بآخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع البنك الأهلى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بتأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي للموسم الثالث على التوالى بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين فى مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى فى النهائى المرتقب.

آخر مواجهة

ونجح الأهلى في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدورى الممتاز، وتحديدا في الأسبوع الثالث بإستاد الأهلى والسلام بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد شريف مهاجم الأهلى الذى تابع تسديدة عمرو السولية الذى تصدى لها أحمد الزنفلى حارس البنك ليضعها في الشباك الخالية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا.