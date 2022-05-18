شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة المصرى والإجادة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، مكافأة الفوز على المصرى بواقع 10 آلاف جنيه وفقا للائحة الفريق، كما تم صرف 10 آلاف جنيه إجادة للمربع الذهبى.

ويسعى مجلس الإدارة إلى استمرار نغمة الانتصارات التى بدأها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى بخماسية الاتحاد وثنائية المصرى وإحراز الثلاثية على إيسترن كومبانى، فى اللقاء المقرر له السبت المقبل على ملعب بترو سبورت ضمن مباريات الأسبوع العشرين.

وواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة، وسيطر على التدريب الحماس والرغبة للدخول فى قائمة الفريق لمعسكر إيسترن كومبانى، بينما غاب عن التدريب رجب نبيل مدافع الفريق، والذى اشتكى من شد بسيط، فطلب الجهاز الطبى بخضوعه لجلسة لعدم تفاقم الإصابة.

ومن المنتظر أن يحضر مجلس الإدارة التدريب غدا بملعب النادى قبل السفر للقاهرة لتحفيز اللاعبين، ووعده باستمرار صرف المكافآت التحفيزية لاستمرار النتائج الإيجابية.