شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع مدرب الزمالك السابق لقيادة فريق الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت ، التعاقد مع محمد اللقاني المدير الفني السابق لطائرة الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى البترولى اعتبارا من الموسم المقبل.

يذكر أن محمد اللقاني نجح في التتويج مع الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي بعد التفوق على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 3/1 ، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ثم تولى قيادة منتخب مصر للطائرة في بطولة إفريقيا.

ومن ناحية أخري، استقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين شريف الشمرلى المحاضر الدولى للكرة الطائرة والمدير الفنى السابق للفراعنة لقيادة فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد خلفا للمدير الفنى المؤقت للفريق أشرف رشاد.