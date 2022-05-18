شكرا لقرائتكم خبر عن منار المصرى تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للمصارعة بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد طفرة شبابية ورياضية كبيرة ودعما غير مسبوق لكافة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة، مشيرا إلى دعمه وتشجيعه لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لما لها من أهمية في تنمية مهارات وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بحصول اللاعبة منار سعيد المصري لاعبة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة البحيرة على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 53 ك في بطولة إفريقيا للمصارعة المقامة بالمغرب.

وأشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب بالبحيرة إلي أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة البحيرة، يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

ويتقدم اللواء هشام آمنة والدكتور إبراهيم خضر بخالص التهنئة للاعبة منار المصرى ولجميع المشرفين والمدربين والقائمين على المشروع على هذا الإنجاز متمنين دوام التوفيق والسداد فى كافه المسابقات.