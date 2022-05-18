شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب المقاولون لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ملعب المقاولون العرب، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وبدء عملية الإحماء للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي الأهلي في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، مع البنك الأهلي باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

واختتم الأهلي أمس استعداداته لمباراة البنك من خلال المران الختامي الذي بدأ بمحاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها الجهاز الفني في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة البنك الأهلي.

وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال قبل تنفيذ الجوانب الفنية في تدريبات الكرة.

وأعلن بعدها بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق، القائمة التي سيخوض بها مباراة البنك الأهلي، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة لكنه خاض14 مباراة فقط ، فيما يحتل البنك المركز الثامن برصيد 24 نقطة جمعهم من 17 مباراة.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بالفوز عليه برباعية نظيفة في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم التعادل معه بهدفين لمثلهما بالجزائر في لقاء العودة ، ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد بالمغرب.