شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق : لولا أمى لما وصلت لشئ فى حياتى ..والفتيات لهن وجود خاص فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه المعتزلة مؤخرا ، و الحاصلة على برونزية اولمبياد طوكيو أن الفتيات لهن وجود خاص في الرياضة المصرية ونجحوا في تحقيق أكبر الإنجازات في الأولمبياد الأخيرة .

وأضافت جيانا في تصريحات إذاعية أن الدعم المعنوي والنفسي يصنع الفارق في تكوين بطلات في الرياضة المصرية ، مشيرة إلى أن وجود الكاراتيه في طوكيو من حٌسن حظها خاصة وأنها توجت ببرونزية البطولة ، في حين استبعاد اللعبة من أولمبياد باريس 2024 .

وتطرقت جيانا إلى دور الاسرة في حياة أبناءهم وممارستهم للرياضة ، فقالت : " لولا وجود أهلي وخاصة أمي مكنتش وصلت لأي حاجة في حياتي وبقول للأسر أن الرياضة لن تؤثر علي مسيرة أولادكم الدراسية، فالحكاية تحتاج تنظيم وأولويات ، ولابد أن تكون الرياضة جزء مهم في حياتنا، هى تبني وتهذب الأخلاق وتجعلنا نتحمل المسؤولية".