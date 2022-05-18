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جيانا فاروق : لولا أمى لما وصلت لشئ فى حياتى ..والفتيات لهن وجود خاص فى الرياضة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه المعتزلة مؤخرا ، و الحاصلة على برونزية اولمبياد طوكيو أن الفتيات لهن وجود خاص في الرياضة المصرية ونجحوا في تحقيق أكبر الإنجازات في الأولمبياد الأخيرة .

وأضافت جيانا في تصريحات إذاعية أن الدعم المعنوي والنفسي يصنع الفارق  في تكوين بطلات في الرياضة المصرية ، مشيرة إلى أن وجود الكاراتيه في طوكيو من حٌسن حظها خاصة وأنها توجت ببرونزية البطولة ، في حين استبعاد اللعبة من أولمبياد باريس 2024 .

وتطرقت جيانا إلى دور الاسرة في حياة أبناءهم وممارستهم للرياضة ، فقالت : " لولا وجود أهلي وخاصة أمي مكنتش وصلت لأي حاجة في حياتي وبقول للأسر أن الرياضة لن تؤثر علي مسيرة أولادكم الدراسية، فالحكاية تحتاج تنظيم وأولويات ، ولابد أن تكون الرياضة جزء مهم في حياتنا، هى تبني وتهذب الأخلاق وتجعلنا نتحمل المسؤولية".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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