مباشر لحظة بلحظة.. الأهلي0 - 0 البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره البنك الأهلي عند 8:00 مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويتكون تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة.

ثلاثي ما قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، وليد سليمان، حسين الشحات، صلاح محسن، علي معلول، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، محمد خليفة، زياد طارق.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال - كريم بامبو - إسحاق يعقوبو

خط الهجوم: ناصر منسي

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 8 على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي سددها محمود وحيد ولكن أبعدها حارس مرمى البنك الأهلي، محمود الزنفلي لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وسدد محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 10 كرة قوية علت مرمى البنك الأهلي قليلاً.

وكاد محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف في الدقيقة 11 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ولكن سددها بجوار القائم.

وحصل البنك الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 13 سددها عاصم سعيد لاعب البنك الأهلي في الحائط البشري وردت بهجمة مرتدة للأهلي كادت أن تُسفر عن هدف ولكن تصدى دفاع البنك.

وأرسل أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي كرة عرضية في الدقيقة 19 حولها زميله كريم بامبو برأسه في المرمى ولكن أبعدها حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي لركنية نُفذت ولكن مرت رأسية أحمد ياسين بجانب مرمى الأهلي.