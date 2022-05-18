تشكيل البنك الأهلي.. بامبو ومنسي يقودان الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد المقاولون العرب مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال.

خط الهجوم:كريم بامبو - إسحاق يعقوبو - ناصر منسي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 14 جولة فقط، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 جولة.