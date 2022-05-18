"غيابات بالجملة".. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

ويفقد الأهلي في مواجهة البنك خدمات كل من ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، ولويس ميكيسوني للإصابة، فيما تم استبعاد محمود متولي، محمد محمود، وحسام حسن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويتكون تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة.

ثلاثي ما قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، وليد سليمان، حسين الشحات، صلاح محسن، علي معلول، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، محمد خليفة، زياد طارق