مرتضى منصور يُعلن الحصول على موافقة لخوض الزمالك المباريات في ملعب الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حصول ناديه على موافقة بأن يكون ملعب الدفاع الجوي هو ملعب ناديه في المباريات المقبلة.

وذكر مرتضى منصور، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، اليوم الأربعاء:"يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد موافقة سيادته والتصديق على أن يكون ملعب الدفاع الجوي هو ملعب الزمالك في المباريات القادمة".

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانه بـ:"سيتم كشف كافة التفاصيل في فيديو بعد قليل عقب انتهاء جلسة المستشار مرتضى منصور مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في وقت سابق، اتخاذه قرارًا بعدم خوض فريقه لمبارياته في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.