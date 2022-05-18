مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الزمالك لاستغلال بتروسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق مصدر مسؤول داخل استاد بتروسبورت، على طلب الزمالك لعب مبارياته على الملعب، بعد رفض مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء استكمال باقي مبارياته في الدوري على استاد القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "ليلاكورة":"الزمالك طلب بالفعل لعب مبارياته في الدوري على أرضية استاد بتروسبورت، ونحن وافقنا على ذلك".

وأكمل المصدر:"ولكن المشكلة أن الاستاد لا يملك كل الاشتراطات التي أقرتها رابطة الأندية والنيابة العامة، لاستضافة المباريات الكبرى مثل مباريات الأهلي والزمالك"

وأردف:"الاستاد يملك الحد الأدنى من الإمكانات التي تجلعه يستضيف الفرق الأخرى، ولكن ينقصه عدد من الكاميرات والبوابات الإلكترونية والأشياء الأخرى لاستضافة مباريات الفرق الجماهيرية الكبرى".

وأوضح:"ما ينقص الاستاد معدات ثمنها 5 مليون جنية، وهو ما يتم التفاوض عليه الآن مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك".

واختتم:"الاتفاق يجري الآن بين أمير وإدارة الاستاد على دفع الزمالك 5 مليون جنية لرفع كفاءة الملعب، وموافاته لشروط رابطة الأندية، ثم يتم خصم هذة المستحقات من القيمة الإيجارية بعد ذلك".

وأصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قرارا مساء الثلاثاء بعدم خوض الفريق أي مباراة في بطولة الدوري على استاد القاهرة عقب الخسارة أمام طلائع الجيش.

وقال مرتضى منصور إن مجلس إدارة الزمالك كان قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لاستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه.