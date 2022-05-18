بعد قرار الإدارة.. متى يحق للزمالك الرحيل عن استاد القاهرة؟ (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قرارا مساء الثلاثاء بعدم خوض الفريق أي مباراة في بطولة الدوري على استاد القاهرة عقب الخسارة أمام طلائع الجيش.

وقال مرتضى منصور: "مجلس إدارة الزمالك كان قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لاستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه".

وتابع: "الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر، وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات".

وبناء على تصريحات مرتضى منصور، يوضح الخليج 365 اللائحة التي تحكم امكانية تغيير الملعب الذي يخوض عليه الزمالك مبارياته.

تقول المادة (65) من لائحة رابطة الأندية ما يلي:

- يلتزم كل فريق بتحديد ملعب أساسي وملعب بديل قبل بداية الموسم، وفي حالة رغبة أي نادي تغيير الملعب الخاص به بعد اجراء القرعة يقوم النادي بتقديم طلب رسمي لإدارة المسابقات قبل "أربعة عشر" يوما من تاريخ المباراة التي يرغب الفريق في تغيير الملعب المحدد في الجدول المعلن، ولإدارة المسابقات الحق في رفض الطلب إذا ترتب على ذلك خللا في جدول المسابقة من وجهة نظر إدارة المسابقات.

- يحق لإدارة المسابقات تغيير ملعب أي مباراة بناء على توصية من الجهات الأمنية أو إذا رأت أن الملعب غير صالح من الناحية الفنية لاستضافة المباراة سواء لسوء حالة الملعب أو لأي سبب أخر ولا يحق لأي من الفريقين أطراف المباراة الاعتراض على ذلك.

وفقا للبند الأول في المادة المشار إليها فإن الزمالك لم يكن يمتلك حق طلب لعب مباراة طلائع الجيش خارج استاد القاهرة حيث أنه يجب تقديم طلب نقل المباراة قبل موعدها بـ14 يوما، مع حق رابطة الأندية في رفض الطلب بعد ذلك.

وإذا طلب الزمالك نقل مباراة على أرضه بعيدا عن استاد القاهرة، وإنه إذا كان الزمالك قد طلب نقل مبارياته بشكل رسمي عقب مباراة إنبي مباشرة فيمكن إذا وافقت رابطة الأندية أن يلعب مواجهة الإسماعيلي خارج استاد القاهرة، حيث من المقرر إقامتها 28 مايو.