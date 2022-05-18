الخليج 365 يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي لإنهاء أزمة مستحقاته لدى ستوك سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبد الحكيم طه

نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مهم للغاية يقضي بانهاء أزمة مستحقات النادي لدى ستوك سيتي الخاصة بانتقال رمضان صبحي إلى النادي الإنجليزي التي تمت في عام 2016.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن إدارة الأهلي كانت قد أرسلت الصيغة النهائية للحكم النهائي في قضية الشركة التي كانت تدير قناة النادي وهي السببب في الحجز علي مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي الإنجليزي.

واضاف المصدر: "بعد حصول الأهلي على حكم نهائي وبات بعدم وجود مستحقات للشركة التي كانت تدير قناة الأهلي، تم توثيق الصيغة النهائية وترجمتها وإرسالها إلى المحامي الإنجليزي الذي قدمها للقضاء هناك لرفع الحجز عن مستحقات القلعة الحمراء".

وأوضح أن إدارة الأهلي لم تكتفي بذلك ولكن هناك اتفاق ودي ثلاثي بين القلعة الحمراء وستوك سيتي والشركة التي كانت تدير قناة النادي بغلق الملف نهائياً .

وشدد أن الاتفاق الودي، ترجمه المحامي الذي يتولى الأمر بدعوى أمام القضاء المختص بإنجلترا لرفع الحجز عن تلك المستحقات وسوف يحصل الأهلي على مستحقاته التي تصل إلى ما يزيد عن 2 مليون يورو بجوانب الفوائد الخاصة بها عن الفترة الماضية.

وأكد على أن ستوك سيتي كان قد أودع المبلغ في حساب بنكي منذ ذلك الوقت لحين انتهاء الأزمة بين الأهلي والشركة التي كانت تدير قناة النادي.

وشدد المصدر أنه خلال أيام سوف تنتهي تلك الأزمة بعد الاتفاق الثلاثي ويتم تحويل المبلغ كاملاً للحساب الرسمي للأهلي.