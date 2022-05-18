بطولة الدوري الإنجليزي.. عندما يبقى اللقب في الملعب حتى آخر مباراة

المنامة - ياسر ابراهيم - أرقام ومعطيات ومباريات تثبت يوميا وفي كل موسم أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أقوى بطولة كروية في العالم بعد أن تفوق بفارق شاسع على البطولتين الإسبانية والإيطالية.

ففي هذا الموسم، حُسمت البطولات الإسبانية والفرنسية والألمانية قبل مراحل من نهايتها، وحدها البطولة الإنجليزية إضافة إلى الإيطالية التي لم تحسم بعد.

وإذا كانت المرة الأولى منذ سنوات طويلة تبقى المنافسة على الدوري الإيطالي حتى آخر مرحلة، فإن هذا ديدن البريميرليغ منذ فترة طويلة.

ولكن هذا الموسم زادت الإثارة وارتفعت سخونة البطولة للمنافسة على اللقب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى وجوائز الهداف وأفضل صانع أهداف وأفضل حارس.

- المنافسة على اللقب: مانشستر سيتي (90 نقطة) وليفربول (89 نقطة).

- الهبوط إلى "التشامبيونتشيب": بعد سقوط نوريتش وواتفورد، انحصرت المنافسة بين إيفرتون (36 نقطة) وليدز (35 نقطة) وبيرنلي (34 نقطة).

- هداف البريميرليغ: محمد صلاح (22 هدفا) وهيونغ مين سون (21 هدفا).

- أفضل صانع أهداف: محمد صلاح (13 تمريرة حاسمة) وتراند ألكسندر أرنولد (12 تمريرة حاسمة).

- أفضل حارس: حارسا ليفربول ومانشستر سيتي أليسون بيكر وإيدرسون (20 مباراة من دون تلقي مرماهما أهدافا).

(مواقع الكترونية)