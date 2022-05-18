الامارات | أميركا تساوي أجور لاعبي الكرة القدم: النساء مثل الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تساوي أجور لاعبي الكرة القدم: النساء مثل الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، سيندي بارلو كون، مساواة أجور منتخبي الرجال والنساء لكرة القدم، واصفة القرار باللحظة التاريخية.

وبحسب القرار الجديد فإن أعضاء منتخبي كرة القدم للسيدات والرجال سيحصلون على أجور متساوية بموجب اتفاقية تفاوضية جماعية أعلن عنها الاتحاد المحلي للعبة، وذلك بعد أعوام من الضغط الذي لجأت اليه اللاعبات على المستوى الوطني.

و نقلت إذاعة «مونت كارلو» عن الاتحاد الأميركي لكرة القدم أن شروط الاتفاق الجديد تشمل «تعويض متساو في جميع المسابقات، بينها كأس العالم، وإدخال نفس آلية تقاسم العائدات التجارية لكلا الفريقين».

قالت قائدة منتخب سيدات الولايات المتحدة، بيكي ساوربرون إن الاتفاقية «بمثابة أساس للنمو المستمر لكرة القدم النسائية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج».

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، كسب منتخب السيدات دعوى قضائية حصل بموجبها على تعويض بقيمة 24 مليون دولار بالإضافة إلى تعهد من الاتحاد الوطني للعبة بمساواة الأجور مع منتخب الرجال.

وبموجب الاتفاقية، يتم توزيع 22 مليون دولار على اللاعبات، بينما تم تخصيص مليوني دولار في حساب خاص من أجل مساعدتهن «في أهدافهن بعد انتهاء مسيرتهن والجهود الخيرية المتعلقة بكرة القدم للسيدات والفتيات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news