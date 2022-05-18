ميدو مهاجما مرتضى منصور: الزمالك أكبر منكم.. عيب الكلام ده (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

هاجم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بسبب تصريحاته عقب هزيمة الأبيض من طلائع الجيش في الدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزج باسم الزمالك في القضايا الشخصية جريمة".

وتابع: "لاعيبة ايه اللي سحبت عقودها بسبب حكم محكمة".

وأتم: "عيب الكلام اللي بيتقال من رئيس الزمالك وستاد قاهرة ايه اللي نحس!! ده ستاد الزمالك التاريخي اللي فاز بيه بكل بطولاته".

كما نشر ميدو، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" هاجم فيه رئيس النادي ونجله، حيث كتب معلقا عليه: "الزمالك أكبر منكم".

واعتبر ميدو أن السبب في الهزائم سوء جودة اللاعبين وإصرار المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الدفع بهم، مؤكدا أنه من العيب وصف استاد القاهرة بـ"النحس".

وأشار ميدو إلى أنه لا يصح أن يُدخل مرتضى منصور نادي الزمالك في أموره الشخصية، معتبرا أنه يستغل منصبه في الزمالك للتأثير على الحكم القضائي.

وكان رئيس الزمالك قد قال عبر فضائية "الشمس" إن بعض اللاعبين سحبوا العقود الخاصة بهم عقب صدور حكم بحبسه لمدة عامين، كما شدد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مبارياته على ملعب ستاد القاهرة لأنه نحس، حسب تعبيره.

وتلقى الزمالك هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فيكتوري في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة متقنة، بتمريرة من أحمد سمير التي وضعت فيكتوري في وضعية الانفراد، ليسدد على يسار عواد.

وتلقى الزمالك الخسارة الرابعة ليتجمد رصيده عند النقطة 41 محتلًا المركز الأول في سلم ترتيب الدوري.