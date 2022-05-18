الامارات | سلمان بن إبراهيم يعتزم الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان بن إبراهيم يعتزم الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة اليوم عزمه الترشح لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقررة عام 2023، ليسير بذلك على خطى صديقه رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الذي سبقه الى هذه الخطوة. وجاء إعلان الشيخ سلمان خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العمومية الثانية والثلاثين للاتحاد الآسيوي التي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وذلك بمشاركة إنفانتينو واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها 47 اتحادا.

وقال "كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وهي تنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير (شباط) 2023، آملاً أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وسبق لإنفانتينو أن أعلن أيضاً نهاية مارس عن ترشحه رسمياً لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الدولي، في خطوة حظيت بدعم من الشيخ سلمان والاتحاد الآسيوي.

وأشاد إنفانتينو اليوم بالشيخ سلمان، معتبراً أن قارة آسيا باتت تشكل ركناً أساسياً لا غنى عنه في منظومة كرة القدم العالمية بفضل التطور المتنامي على مختلف الأصعدة، فيما شدد رئيس الاتحاد الآسيوي على أهمية الشراكة القائمة بين الاتحادين القاري والدولي والاتحادات الوطنية والاتحادات الإقليمية من أجل إعلاء المصالح العليا لكرة القدم الآسيوية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم الاطلاع على قرار الصين الانسحاب من استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 واتخذ القرار بتفويض المكتب التنفيذي لاختيار مضيف بديل بعد عملية تقديم ملفات الترشيح عبر إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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