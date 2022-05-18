تعرف على القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع أولى المباريات النهائية في البطولات الأوروبية خلال الموسم الحالي، وهي نهائي الدوري الأوروبي 2022.



ويواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، في المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2022 بين فرانكفورت ورينجرز هو الأربعاء 18 مايو/آيار 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تتولى قنوات "بي إن سبورتس" نقل مباريات الدوري الأوروبي لموسم 2021-2022 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم نقل نهائي الدوري الأوروبي 2022 بين فرانكفورت ورينجرز عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تتواجد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي 2022 بين فرانكفورت ورينجرز على القمرين نايل سات وسهيل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

كيف تشاهد البث المباشر لنهائي الدوري الأوروبي 2022 بين فرانكفورت ورينجرز؟

حقوق البث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الدوري الأوروبي متواجدة حصريا مع بي إن سبورت أيضا.

لمشاهدة البث المباشر لنهائي الدوري الأوروبي 2022 بين فرانكفورت ورينجرز، عليك الاشتراك في خدمة beIN CONNECT.

معلق نهائي الدوري الأوروبي 2022 بين فرانكفورت ورينجرز

وأسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على نهائي الدوري الأوروبي إلى حسن العيدروس.