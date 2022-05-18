موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف البنك الأهلي، نظيره الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب المارد الأحمر في العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد التعادل 1-1 في آخر مبارياته بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ33 نقطة بجدول ترتيب الدوري، من 14 مباراة، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق 8 نقاط، علما بأن الأبيض خاض 19 لقاء، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ثلاثي خط الوسط بالإضافة إلى ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب معاناتهم من الإصابة.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة".

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1