شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الوفود المشاركة فى البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادرت جميع وفود الدول التي شاركت في البطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022 التي استضافتها مصر فى الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري، بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة، على توديع الوفود وجميع الرماة الذين قضوا فترة البطولة في مصر وسط أجواء من الترحاب وحرص اللجنة على توفير كل سبل الراحة لهم، في سبيل أن تخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وشهدت مصر منافسات شرسة بين الأبطال المشاركين في مسابقات كأس الرئيس والجائزة الكبرى وكذلك بطولة أفريقيا والتي تحمل أهمية كبيرة، نظرا لأنها مؤهلة إلى بطولة كأس العالم للرماية.

وأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن الجميع أشاد باستضافة مصر للحدث وخروجه بالمشهد المشرف الذي تقدمه مصر من خلال استضافة البطولات الكبرى في رياضة الرماية.

وأشار حسني، إلى أن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان آخرها العام الماضي 2021، وأبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين، لتكمل بالنسخة الأخيرة سلسلة الإنجازات.

وأقيمت منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، حيث استضافت الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.