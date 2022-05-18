شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والبنك قبل صدام الدوري الليلة ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره البنك الأهلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز الممتاز في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بتأهله للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى للموسم الثالث على التوالي بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى في النهائي المرتقب.

تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ومن الطلائع بهدف دون رد ليمنح الأهلى هدية جديدة.



الاهلي

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل البنك الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.