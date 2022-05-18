شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل مواجهة الأهلى و الوداد في نهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بالرغم من أزمة ملعب مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا التي منح الإتحاد الأفريقي الخصم اللعب على أرضه في مشهد بعيد كل البعد عن تكافؤ الفررص ، تبدأ، اليوم الأربعاء، لجنة النادى الأهلى اجتماعاتها لبحث مهمة تسهيل الحضور الجماهيري فى مباراة الوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 مايو.

وقرر الأهلى تشكيل لجنة تضم كلًّا من العامرى فاروق نائب رئيس النادى، خالد مرتجى أمين الصندوق، وسعد شلبى المدير التنفيذي للنادي، وعمرو شاهين المدير التنفيذى لشركة الأهلى لكرة القدم، ورضا صليب المدير التنفيذى لشركة الأهلى للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلى إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقى تأكيدات "كاف" والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وحجز الأهلى تذكرة العبور إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وجاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائى.

كانت قررت لجنة إدارة الأزمة بالنادى الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب، بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقى النادى أى خطابات رسمية فى هذا الشأن.

يستعد النادي الأهلي للرد بشكل رسمي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي تم الإعلان عنه ظهر اليوم ،الثلاثاء، بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتظر الأهلي الإعلان بشكل رسمي عن ملعب مباراة حتى يكون هناك رد رسمي ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً من جانب الأهلي للحفاظ على حقوقه بشأن هذه الأزمة ، موضحاً أن من ضمن هذه القرارات التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية وغيرها من القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

ونجح الأهلى في الفوز بنصف ألقابه العشرة خارج ملعبه، حيث توج بألقاب (1982 في غانا– 2006 في تونس – 2008 في الكاميرون – 2012 في تونس – 2021 في المغرب".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2/2 مع وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت قبل الماضي برباعية نظيفة.

فيما تأهل الوداد لنهائي البطولة القارية بعدما فاز على بترو أتلتيكو الإتجولي بملعب الأخير 3/1 في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية ثم تعادل 1/1 في لقاء العودة بالمغرب.

وبذلك يكون موعد مباراة الاهلي والوداد هو التاسعة من مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة بإستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.