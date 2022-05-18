شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،تحذير شديد اللهجة من طبيب الأهلى لبدر بانون ،اتحاد الكرة يعتذر عن المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط .

تحذير شديد اللهجة من طبيب الأهلى لبدر بانون.. اعرف السبب

وجه الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى تحذيرا شديد اللهجة للمغربى بدر بانون مدافع فريقه، بضرورة إبلاغه فورا حال شعوره بأى تعب عقب أداء التدريبات التدريجية وعدم إخفاء ذلك الأمر للاطلاع على تطورات حالته أولا بأول.

اتحاد الكرة يعتذر عن المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط

اعتذر اتحاد الكرة، للجنة الأولمبية المصرية، عن المشاركة بالمنتخب الأولمبى لكرة القدم فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر، نظراً لعدم جاهزية المنتخب حتى الآن وعدم التعاقد مع جهاز فنى لهذا المنتخب.

الطلائع يرصد مكافآت خاصة لاقتحام المربع الذهبى بعد الفوز على الزمالك

رصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ11 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 11 نقطة من خمس مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا والإسماعيلي، والتعادل مع البنك الأهلى، وأخيراً الفوز على الزمالك، الوصول للنقطة "26" التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

اتجاه فى الزمالك لتسويق أسامة فيصل فى الصيف المقبل

تتجه النية داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك لتسويق أسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب والمعار إلى فريق البنك الأهلي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب فشله في تقديم أوراق اعتماده مع فريقه الحالي.

لجنة الأهلى تبدأ اليوم أولى اجتماعاتها لتسهيل مهمة حضور الجماهير لقاء الوداد تبدأ، اليوم الأربعاء، لجنة النادى الأهلى اجتماعاتها لبحث مهمة تسهيل الحضور الجماهيرى فى مباراة الوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 مايو، وقرر الأهلى تشكيل لجنة تضم كلًّا من العامرى فاروق نائب رئيس النادى، خالد مرتجى أمين الصندوق، وسعد شلبى المدير التنفيذى للنادى، وعمرو شاهين المدير التنفيذى لشركة الأهلى لكرة القدم، ورضا صليب المدير التنفيذى لشركة الأهلى للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلى إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقى تأكيدات "كاف" والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.