شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حميد أحداد يطلب الرحيل بسبب معاملة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم متمثلة فى طلب المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق والرجاء المغربى الحالى، عندما كان لاعبا فى صفوف الزمالك، حيث طلب أحداد الرحيل عن صفوف الفريق فى منتصف موسم 2020 / 2021، وتمسك بطلبه وانتقل إلى صفوف الرجاء.

أحداد عقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف على الكرة وقتها وطلب الرحيل بسبب معاملة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وقتها، كما عقد جلسة مع عبد الحليم على مدير الكرة، وأكد له أن كارتيرون يتجاهله فى التدريبات ويتعمد استبعاده من المباريات رغم إجادته فى التدريبات.

وحاول مسئولو الزمالك إقناع أحداد بالبقاء إلا أنه تمسك بالعودة لفريقه السابق، وقام بالتنازل عما تبقى من مستحقاته لدى الزمالك مقابل الموافقة على رحيله عن الفريق.