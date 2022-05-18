شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طائرة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقبل مطار القاهرة الدولي، قيل قليل، بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى قادمة من تونس بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى النهائى.

وصلت البعثة علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من تونس، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول البعثة عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 0/3، فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس، بعد الفوز بأولى مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.